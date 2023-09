Sodelovanje znanih očetov in hčera: z ljubeznijo in brez konkurence (Suzy)

Nekateri znani Slovenci so odličen dokaz, da je le redko kateri moški v življenju ženske pomembnejši kot oče, s svojimi ljubimi hčerkami pa so sodelovali in še sodelujejo pri različnih projektih, saj je tudi to odlična priložnost za poglabljanje odnosov.

Stilistka brez primere Zarja Predin je kreativne gene najbrž podedovala od slavnega očeta, glasbenika Zorana Predina. Ponosen na njeno ustvarjalnost in ideje je naš roker v zadnjih letih večkrat sodeloval s hčerko pri snemanju videospotov, pri katerih mu je 33-letna Zarja pomagala kot stilistka in kostumografinja.

Najboljše ilustracije Pisatelj, voditelj, novinar, ultramaratonec in človek s številnimi talenti Žiga X. Gombač ima s hčerko Nio izjemen odnos. Resneje sta začela sodelovati pred dvema letoma, ko se je Nia v svoji diplomski nalogi na Akademiji za likovno umetnost lotila ilustriranja in oblikovanja očetove knjige. Žiga je hčerki popolnoma zaupal, nad njenim delom pa je tako navdušen, da ji zaupal številne ilustracije svojih knjig, ob tem pa se je njun odnos še poglobil.

Iskrena in brez olepšav Osemnajstletna Mariborčanka Tyra, hčerka ustanovitelja in vodje športnega centra Barada v štajerski prestolnici Tomaža Barade, s svojim talentom in zagnanostjo niza uspehe, pri čemer ji že vrsto let pomaga oče, ki je hčer tudi navdušil za borilne veščine. Kikbokserka Tyra pravi, da čeprav jo oče trenira že vrsto let, na poti do ciljev ne želi olepšav, njun odnos pa je profesionalen in včasih je tudi strog.

Podpira ameriške sanje Prekaljeni glasbeni maček Rudolf Gas je marca s hčerko Veroniko, prav tako nadarjeno glasbenico, posnel skladbo Glavno, da sva jaz in ti. Dvainpetdesetletnik je na hčer, ki je v Celovcu študirala jazz vokalno-instrumentalno pedagogiko, nadvse ponosen, saj je nedavno z njo odpotoval čez lužo in jo pospremil na študij glasbe na Berklee College of Music v Bostonu. Skladba, ki sta jo skupaj posnela, se dotika ravno njenega odhoda na drug konec sveta.

Brezpogojno zaupanje Čeprav Miro Senica zasebnega življenja ne deli z mediji, prav nič ne skriva, da je močno ponosen na hčer Marušo, s katero je uspešen tandem tudi v odvetniških vodah. Maruša je v njegovi odvetniški pisarni izvršna direktorica, oče pa ji brezpogojno zaupa, saj se zaveda, da oba do prava čustita neustavljivo strast.