Slovenskemu nogometnemu reprezentantu družina daje zagon (Suzy)

Nogometaš in slovenski reprezentant Andraž Šporar trenutno blesti na nogometnih zelenicah in navijače grškega Panathinaikosa iz tekme v tekmo navdušuje z goli in neverjetnimi potezami. Za odlično pripravljenost in zbranost se lahko trenutno eden največjih junakov omenjenega kluba, ki ga Grki naravnost obožujejo, zahvali tudi spokojnemu in srečnemu družinskemu življenju, o katerem v javnosti nerad razpravlja.

Navdušil s fotografijo družinice

Nogometaš je nedavno oboževalce navdušil s fotografijo celotne družinice, kar se je sicer zgodilo prvič, odkar je postal oče. Poleti se je 29-letnemu Ljubljančanu in njegovi srčni izbranki Mii Mujadžić Golob rodil sin, ki sta ga poimenovala Julijan.

Nogometaš je prvič objavil fotografijo s sinom in izbranko. FOTO: osebni arhiv/instagram

Deček je prijokal na svet dva meseca prezgodaj in je mesec dni preživel v bolnišnici. Stresno obdobje sta mlada oče in mama uspešno prestala in skrbi pustila za seboj, zdaj pa je jasno, da naš nogometaš končno živi družinsko pravljico, po kateri je hrepenel.