Slovenska voditeljica razkrila, kaj je med okrevanjem pogrešala (Suzy)

Letošnjega poletja si voditeljica Katarina Braniselj ne bo zapomnila po tekaških in kolesarskih dosežkih, ki jih ima tako rada in ji polnijo duha, temveč po tem, kako srečna je, da je ostala živa. Sredi poletja jo je namreč med kolesarjenjem zbil avto in kar nekaj časa je najprej preživela v bolnišnici, nato še okrevala doma. Vendar ji to ni vzelo optimizma in veselja, da se čim prej vrne na delo. Nedavno se je to le zgodilo.

»Studio in gledalce sem pogrešala, to je posebno delo, ki ti res zleze pod kožo. Presenetilo me je, koliko ljudi me je zadnje tedne ustavilo na ulici in mi dejalo, da jim manjkam na zaslonih. To ti res polepša dan in delu da smisel, veselim se, da si bomo spet delili večere,« je bila vesela vrnitve na televizijo. A bolečine se še vedno pojavljajo.

»Kot zagrizena športnica se veselim, da je nazaj vsaj del mojega starega življenja, čeprav me je tudi malo strah, kako in če bom zmogla. Tu računam na podporo sodelavcev, ki so bili v teh mesecih res razumevajoči in so me tudi lepo sprejeli nazaj.«