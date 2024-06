Si želite aktivno, zdravo in dolgo življenje? (Suzy)

Približno dvajset odstotkov življenja preživimo v slabem zdravju zaradi kroničnih bolezni, pri čemer so mitohondriji ključni za izboljšanje tega stanja. Disfunkcija mitohondrijev je povezana s številnimi kroničnimi boleznimi, vključno s sladkorno boleznijo, pospešenim staranjem, nevrodegenerativnimi motnjami, debelostjo in rakom.

Mitohondrijsko zdravje je bistveno za naše splošno počutje in energijsko raven, vendar je pogosto spregledano. Mitohondriji delujejo kot celične elektrarne, ki predelujejo kisik in hranila iz hrane v energijo, imajo tudi ključno vlogo pri številnih funkcijah, ki krepijo zdravje telesa. Ustvarjajo večino adenozin trifosfata (ATP), ki služi kot energijska valuta celice.

Tina Prodnik FOTO: osebni arhiv

Tveganje za razvoj kroničnih bolezni

Občutljivi mitohondriji so nagnjeni k poškodbam, kar lahko privede do številnih zdravstvenih težav, če ne delujejo pravilno. Poškodba mitohondrijev je lahko razlog za utrujenost, izgubo spomina, upad kognitivnih funkcij, bolezni srca in ožilja, diabetes, mišične bolečine, prebavne težave, dihalne probleme in druge simptome. Tako so poškodovani mitohondriji povezani z višjim tveganjem za razvoj kroničnih bolezni. Poglejmo, katere so njihove glavne funkcije.

Proizvodnja celične energije: mitohondriji pretvorijo hranila iz hrane v energijo v obliki ATP, ki poganja številne celične procese.

Organi presnove: so osrednji del presnovnih poti, pri čemer se hranila spremenijo v energijo in druge potrebne molekule.

Celično dihanje: v njih poteka proces, ki uporablja kisik za pretvorbo hranil v energijo, ključen za preživetje celic.

Spodbujanje rasti in deljenje celic: zagotavljajo energijo in gradnike, potrebne za rast in delitev celic, hkrati spodbujajo sintezo proteinov v telesu.

Homeostaza kalcija: uravnavajo ravni kalcija v celicah, kar je ključno za signalizacijo in delovanje mišic, uravnavanje metabolizma, strjevanje krvi in še veliko več.

Odgovornost za celično smrt: mitohondriji so ključni za apoptozo, proces programirane celične smrti, ki je pomembna za odstranjevanje poškodovanih celic.

Generiranje oksidativnih radikalov: med nastankom energije ustvarjajo tudi oksidativne radikale, ki lahko poškodujejo celice, a so tudi pomembne signalne molekule.

Podpora delovanju živčnega sistema: energija, ki jo proizvedejo, je ključna za pravilno delovanje živčnih celic, podpirajo sproščanje nevrotransmiterjev.

Nastajanje toplote: sodelujejo pri termogenezi, nastanku toplote v telesu, ki je pomembna za vzdrževanje telesne temperature.

Sinteza biomolekul: poleg energije pomagajo sintetizirati različne biomolekule, ki so bistvene za delovanje celice, kot so nekateri lipidi in hormoni.

Kakšni so najpogostejši simptomi?

Obstajajo različni simptomi, ki nakazujejo težave z mitohondriji, odvisni so od posameznika in organov, ki jih prizadenejo. Kronične bolezni predstavljajo kompleksna stanja, ki za javnozdravstvene sisteme pomenijo obsežen izziv. Skupna značilnost številnih nenalezljivih kroničnih bolezni je zgodnji razvoj izrazite mitohondrijske disfunkcije.

Bolezni mitohondrijev lahko vplivajo na katerokoli celico in del telesa, vključno s celicami srca, ledvic, jeter, trebušne slinavke, mišic, možganov, živcev, oči ali ušes. Prav tako lahko hkrati različna stanja, vključno z Alzheimerjevo boleznijo, sladkorno boleznijo, rakom, mišično distrofijo, privedejo do sekundarne disfunkcije mitohondrijev, brez prisotnosti primarne mitohondrijske bolezni in povezanih simptomov.

Težave se lahko razvijejo iz različnih razlogov, med katere spadajo genetske predispozicije, izpostavljenost toksinom, kronične okužbe in nezdrav življenjski slog.

Tina Prodnik FOTO: osebni arhiv

Tudi okoljski strupi so vse bolj prepoznan vzrok zdravstvenih težav, vključno z vnetji, avtoimunskimi stanji in rakom. Izpostavljenost okoljskim strupom lahko prispeva h kroničnemu oksidativnemu stresu in poveča tveganje za težave z mitohondrijskim zdravjem. Žal je naš svet, vključno z našimi domovi, poln strupenih kemikalij. Lahko jih najdemo tudi v čistilih, kozmetiki in izdelkih za osebno nego.

Tudi uživanje hrane, ki ni ekološkega izvora, lahko poveča tveganje za izpostavljenost kemikalijam, težkim kovinam, aditivom. Kadar telo presnavlja hrano v mitohondrijih, uporablja kisik. V tem procesu se ustvarjajo odpadni produkti v obliki prostih radikalov, ki povzročajo oksidacijo. Za preprečevanje oksidativne škode in poškodb mitohondrijev je nujno zaužiti veliko antioksidantov. Če prehrana vsebuje veliko predelane hrane, sladkorja, malo antioksidantov in drugih zaščitnih snovi, nastane prekomerno število prostih radikalov, kar lahko vodi v vnetja, poškodbe celic in tkiv.

Tudi nezadostno spanje, pomanjkanje telesne aktivnosti in kronični stres povečajo tveganje za vnetja, oksidativne poškodbe in težave z mitohondriji, ki so ključni za energijsko podporo celic in nujni za vzdrževanje življenjske energije. Ko slabe življenjske navade povzročijo poškodbe, lahko to privede do neprijetnih simptomov in resnih zdravstvenih težav.

Strategije za zdrave mitohondrije

Za podporo mitohondrijske funkcije je pomembno vključiti več intervencij:

* uravnotežena prehrana, bogata z antioksidanti (ščitijo mitohondrije pred poškodbami zaradi oksidativnega stresa), ki zagotavlja podporna hranila.

* redna telesna aktivnost, ki spodbuja razvoj novih mitohondrijev in izboljšuje njihovo delovanje.

Tina Prodnik FOTO: osebni arhiv

* dovolj kakovostnega spanca, ki omogoča obnovo mitohondrijev.

* zmanjšanje izpostavljenosti okoljskim toksinom, ki lahko škodujejo njihovi strukturi in funkciji.

* izvajanje tehnik za zmanjšanje stresa, kot so meditacija in dihalne vaje, saj izboljšujejo njihovo učinkovitost.

* jemanje prehranskih dopolnil, ki vključujejo koencim Q10, magnezij in B-vitamine, ki so ključni za njihovo optimalno delovanje.

* izpostavljenost zunanji dnevni svetlobi je izredno pomembna, saj bližnja infrardeča, ki je del naravne sončne svetlobe, pozitivno vpliva na mitohondrije.

* prekinitveno in daljše postenje sta metodi, ki sprožita celično avtofagijo – proces čiščenja in obnove, ki lahko pomaga pri odstranjevanju poškodovanih mitohondrijev in spodbuja nastajanje novih, bolj učinkovitih. Postenje tako prispeva k večji celični odpornosti in povečani energijski učinkovitosti.

Vsak ima svojo pot

S temi in drugimi strategijami lahko učinkovito podprete zdravje svojih mitohondrijev, s tem izboljšate splošno počutje, zmanjšate tveganje za razvoj kroničnih bolezni in skrbite za vitalno dolgoživost.

Ker je vsak posameznik edinstven, univerzalni pristopi niso vedno najbolj učinkoviti, zato je treba za uspeh upoštevati trenutno zdravstveno stanje, fiziologijo, osebne cilje, življenjske preference in psihološke dejavnike. Ni prave ali napačne poti, temveč pot, ki je primerna za vas. Izboljšanje zdravja lahko pomeni opustitev določenih navad ali vpeljavo novih. Spremembe, ki jih naredite, morajo biti smiselne za vaše življenje in vam pomagati, da se počutite bolje zdaj in v prihodnosti.

Dr. Tina Prodnik, www.vibrantlongevity.com, molekularna biologinja, zdravnica naravne in integrativne medicine