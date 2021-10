Shana Flogie: To je čas osebnega razvoja, duhovnega prebujanja in razsvetljenja

V času retrogradnega Saturna in Jupitra je ljudstvo delalo revizijo. Saturn velja za planet odgovornosti in trdega dela, a tudi odličnih nagrad. Trdo delo je poplačano, in ker je Saturn znan tudi kot gospodar karme, zagotavlja, da nobeno slabo dejanje ne ostane nekaznovano. V poletnih mesecih ste imeli priložnost ponovno pogledati v preteklost. Kakšne so bile lekcije in ali ste jim bili kos? Saturn je od vas želel, da prevzamete popolno odgovornost za svoje vedenje in razjasnite, kako vaša dejanja, prepričanja in misli prispevajo k resničnosti, ki jo ustvarjate. Cilj igre je zastaviti izziv Č...