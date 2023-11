Shana Flogie: Ne preobremenjujte se, iščite ravnotežje (Suzy)

Polna luna ob koncu meseca govori o komunikaciji, odnosih in občutku za avanturo. Mars, ki pride iz podzemlja (škorpijon) na nebo (strelec), ostane v strelcu od 24. novembra do 4. januarja 2024 in bo vaša dejanja motiviral z ideali. Motila vas bo rutina, hitro boste postali nemirni, če se boste počutili omejene. Dinamika strelca namreč obožuje pustolovščine in osvajanje. Zato se boste projektov in izzivov lotevali z veseljem, čeprav obstaja težnja, da najprej skočite in razmišljate o tem šele pozneje.