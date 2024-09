Senidah je osvojila svoj prvi stadion v Beogradu (Suzy)

Senidah v zadnjih letih podira rekorde na območju nekdanje skupne države, zdaj je v velikem slogu začela svojo regijsko turnejo. Stadion Tašmajdan v osrčju Beograda je pretekli petek pokal po šivih, ko je množica oboževalcev prepevala njene največje uspešnice. Kot poročajo vsi večji mediji v Srbiji, je navdušila z izjemno izvedbo in spektakularnim šovom, na katerem ni manjkalo ognjenih efektov in laserjev. Za zaključek so poskrbeli še za veličasten ognjemet.

Senidah letvico postavlja vedno višje in že žanje prve uspehe.

Napoveduje tudi koncert v Ljubljani.

Producent šova je bil Anže Škrube, ki sicer dela v Ameriki in se je že dodobra spoznal s pravili zabavne industrije. Na odru tako ob pevki in izjemnem bendu slovenskih glasbenikov niso manjkale niti privlačne plesalke. Koncert so si ogledale tudi nekatere domače glasbene zvezde. Med občinstvom so opazili Lepo Breno ter pevko Natašo Bekvalac, pred koncertom pa jo je poklical Dino Merlin. Senidah je za konec razkrila še, da si želi sklop koncertov zaključiti z nastopom v domači Ljubljani, kar nas zelo veseli.

