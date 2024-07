Mladi Korošec je priložnost, da se dokaže v slovenski odbojkarski reprezentanci, izkoristil z odliko. V ljubljanski dvorani Stožice je zablestel v najlepšem sijaju, kar je izjemna popotnica za nastop na olimpijskih igrah. Z 214 centimetri je najvišji v moštvu, po srčni energiji najbolj ljubeč in razumevajoč. Prav vsakdo ga ima rad v družbi, saj je zabaven, razumevajoč in se po končanih tekmah z največjim veseljem druži z navijači. Je najboljši dokaz, da gresta lahko vrhunski talent in ljubezniva osebnost z roko v roki. Prav to sinergijo je moč čutiti na njegovem profilu na družabnem omrežju. ...