S Triglava so odmevale domače viže (Suzy)

Okroglo obletnico in deseti glasbeni projekt obenem so tako udeleženci pohoda proslavili na najlepši mogoč način! »Ta projekt smo načrtovali že lani, a smo ga bili zaradi slabega vremena primorani prestaviti, kar se je izkazalo za pravilno potezo, saj si letos lepšega vremena ne bi mogli želeti. In čeprav je bilo naporno, saj tak večurni pohod ni mačji kašelj in terja od vseh kar nekaj kondicijskih priprav, še posebno če imaš na hrbtu še nekaj dodatnih kilogramov, nam je na koncu podvig uspel nad pričakovanji,« je ob koncu zadovoljno strnil misli Simon Bučar, vodja glasbene šole s sedežem v Ljubljani, ki pa učence poučuje tudi v enotah na Dolenjskem in Primorskem.

Tako so se udeleženci projekta S harmoniko na Triglav zbrali pred Triglavskim domom na Kredarici.

Svojo veliko glasbeno družino vsako leto motivira na prav poseben, lahko bi rekli edinstven, predvsem pa inovativen način. Vsako leto se namreč z učenci odpravi na posebno misijo po Sloveniji. Na Triglav so se prvič podali pred desetimi leti, pred petimi pa čez tri doline, Robanov kot, Logarsko dolino in Matkov kot, prav tako so se potepali že po Obali ter ob Kolpi, prehodili so obrobje treh dežel, zaigrali v Postojnski jami in se podali čez Sedmera jezera. Vedno s harmonikami.

Med harmonikarji je bilo še nekaj kitaristov in baritonist, tako da je bila glasbena kulisa popolna.

Simon Bučar je harmonikar in vodja lastne glasbene šole, ki slovi po edinstvenih projektih.

Prešerno in glasno je bilo na našem najvišjem vrhu.

Nič drugače ni bilo letos, ko so bili spet na Triglavu. Bučar je za tokratni pohod izbral še dve znani slovenski viži, Triglavski valček ansambla Lojzeta Slaka in polko Najlepše je doma ansambla Slapovi. Ti dve in še druge viže so odmevale po Julijcih in izvabile prenekatero solzico. Tudi drugih planincev, ki se niso mogli načuditi tolikšni množici veselih glasbenikov. »Ne da se opisati sreče, veselja in ponosa, ki so nas vse prevevali, ko smo na vrhu Triglava zaigrali in zapeli v en glas. Povezali smo se v veliko družino in tej krasni deželi, ki jo imamo iz srca radi, podarili največ, kar lahko – slovensko pesem,« je po srečni vrnitvi v dolino še dejal Simon.