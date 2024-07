Roškar šel s prijatelji v Egipt: rdeča nit druženja je bila zabava (Suzy)

Nepisano pravilo, po katerem se zgleduje vse več popotnikov, ni kam, temveč s kom. Tega se drži tudi radijski voditelj Robert Roškar, ki s svojimi podvigi že nekaj let zabava sledilce na družabnih omrežjih. Nazadnje jih je spravljal v smeh z veselo družbo med odkrivanjem arheološko bogatega Egipta. Niti slavne piramide niso bile varne pred njihovim huronskim smehom. Sredi puščave je z Branko, Andražem in Gregorjem uprizarjal skupinske formacije, s prijateljsko druščino so okrasili hotelski balkon s slovenskimi zastavami, se prepustili alkoholnim hlapom in divjemu poskakovanju na izletu z ladj...