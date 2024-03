Rok Lunaček razkril, da bi se lahko lotil prav posebne obrti (Suzy)

Skupina Flirrt, ki je že razprodala vstopnice za vse svoje pomladanske koncerte, pred skokom na velike odre pa ta teden izdala novo pesem Ostani za vedno, je ena tistih, ki si za ustvarjanje pesmi in videov vzame res veliko časa. Spot so tokrat snemali za slovenske razmere izjemne štiri dni in ob tem obiskali pol Slovenije, v Kanalu nad Sočo pa je pevec Rok Lunaček našel nov izziv.

»Scene, ki smo jih snemali v stari mizarski delavnici, so bile res izjemne. Tudi sam sem prijel za oblič in hitro ugotovil, da delo z njim ni tako lahko, kot je videti, ko se obdelave lesa loti izkušen mojster. Kot vsaka stvar tudi to zahteva leta vaje, sam poklic pa izjemno natančnost. Čeprav gre za bolj fizično opravilo in je končni izdelek nekaj, kar lahko vidiš in se tega dotakneš, sploh ni tako zelo drugače kot to, kar počnemo glasbeniki, pevci in pesniki. In čisto lahko si predstavljam, da se bom čez leta lotil obdelovanja lesa,« je ob tem razmišljal Rok, ki je v ponedeljek slavil 46. rojstni dan.