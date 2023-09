Rok in Petra Švab podoživela sta svoj najlepši dan (Suzy)

Modrijan in priznani učitelj diatonične harmonike Rok Švab in njegova žena Petra sta lani oktobra v družbi svojih najbližjih in prijateljev dahnila usodni da in tako s poroko zapečatila dolgoletno ljubezen. Glasbenik in njegova najdražja se bosta najlepšega ljubezenskega dne v življenju spominjala za vedno, nedavno pa sta ga na poroki dobrih prijateljev spet podoživela in se ob marsikaterem spominu tudi sladko nasmejala.

»Veselila sva se na poroki prijateljev in podoživljala najin poročni dan pred slabim letom,« pravi dobrovoljni glasbenik, ki ima s postavno Petro dva otroka, sina Staša, ki je letos prvič prestopil šolski prag, in petletno hčerko Nejli. »Najin poročni dan je bil nepozaben. Vse je potekalo po planu,« se prve oktobrske sobote leta 2022 spominja Švab, ki ne skriva, da je takrat ob pogledu na prelepo nevesto potočil solzo.