Renata Bohinc in Gaja Peterka: Vsepovsod ljubezen

Tako vsaj velja v družini Renate Bohinc, ki je svetu predstavila svojo novo ljubezen, Bineta Zorka, basista skupine Happy Ol' McWeasel. »Vse lepe stvari so lepše, če jih delim s teboj,« je zapisala. Družinica, ki se je po uspešnem zaključku osnovne šole še za najmlajšo hčerko Stelo odpravila na morje na Hrvaško, očitno prekipeva od ljubezni, saj je z njimi odšel tudi Luka, fant starejše hčerke Gaje Peterka, ki je letos dopolnila osemnajst let. Nekaj let je pridno hodila po očetovih stopinjah in trenirala smučarske skoke, prav nič presenetljivo pa ni, da se preizkuša tudi v manekenskih vodah, saj je po mami podedovala vse lepotne gene.

Renata je naposled spet našla sorodno dušo. Foto: osebni arrhiv/Facebook

Renata je sicer priznala, da se trudi biti prijateljica svojih otrok in da z Gajo včasih tudi žurirata skupaj, vendar je pomembna tudi njihova samostojnost. »Že pri 16 letih sem si zaprisegla, da otrok ne bom privezala nase,« je povedala v intervjuju. »Poskušam jim dati kar največ svobode, jim pustim dihati, a jih hkrati vsaj malo nadzorujem.« Očitno Gajino ljubezen spodbuja, vse pa je lažje, če je v družini veliko ljubezni.