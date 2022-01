Pri Polančevih je vedno zelo veselo

Novoletno jelko so Polančevi postavili že v začetku decembra, saj se tako praznično vzdušje še nekoliko podaljša. V hiši v majhni vasici nad Laškim so si Polančevi ustvarili topel dom, v katerem ne manjka pasjih in mačjih tačk, imajo pa tudi številne druge živali. »Moje življenje že od nekdaj zapolnjujejo male živali: morski prašički, zajčki, činčile, hrčki, želve, ribe, muce in kužki. Imamo še dva konja, ovce, kokoške, račke, afriške beloprse ježke in še kaj. Najpogosteje pa se crkljamo s štirimi perzijskimi mucami in enim perzijcem Danyjem, ki je naš prvak z razstav, družbo pa nam delajo še trije novofundlandci in pet psov pasme coton de tulear. Ker mi živali toliko pomenijo, sem se pred osmimi leti odločila stopiti na samostojno poslovno pot in ustanovila zavod Male zverinice.

Takšni so novi-stari Okrogli muzikanti.

Tako se zdaj vsak dan ukvarjam z urejanjem in oskrbo kužkov ter načrtno vzrejo različnih hišnih ljubljenčkov,« nam pove Barbara, ki ji, ker je obdana s toliko živalmi, nikoli ni dolgčas. In ji ni bilo niti v tistih letih, ko njenega Leona, znanega muzikanta, člana Okroglih muzikantov, ni bilo doma. Okrogli muzikanti, ki so na sceni že 22. leto, so namreč eden tistih ansamblov, ki so pred korono pretežno igrali v tujini. »Nemčijo smo skoraj prekrižarili, prav tako Nizozemsko in druge nemško govoreče dežele,« pravi Leon, ki je glasbene gene prenesel na sinova, starejšega 16-letnega Davida, ki poje in igra klarinet, ter dve leti mlajšega Jerneja, ki igra trobento. Oba pa sta nedavno postala člana Okroglih muzikantov, poleg tega pa v ansamblu prav tako igra Leonov brat dvojček in Davidov ter Jernejev stric Robi Polanc.

Poleg omenjenih pa član ansambla ostaja Marko Mastnak. »Zdaj smo tako rekoč res že družinski ansambel, kar je precej lažje z logističnega vidika. Čeprav, roko na srce, zdaj igramo veliko manj v primerjavi z leti prej. Zlasti v tujini,« doda Leon, ki v ansamblu po novem igra kitaro, brat Robi pa harmoniko. Še posebno ponosni pa so Polančevi na Davida, zdaj dijaka prvega letnika Gimnazije Celje – Center, ki je odličen solist in večkrat nastopa na različnih prireditvah v Laškem in tudi v šoli. Nedavno smo ga lahko videli in slišali peti v letošnjem šovu Slovenija ima talent, kjer se mu je uspelo uvrstiti v nadaljnji krog, žal pa ni bil izbran za polfinale. Čeprav David obožuje predvsem šansone – najraje poje pesmi Franka Sinatre in Elvisa Presleyja –, mu seveda ležijo Avsenikove viže, ki jih poje kot član Ansambla Okrogli muzikanti.

Katarina Polanc s prvakom – perzijskim mačkonom Danyjem

Čeprav so Polančevi zelo zaposleni z glasbo in živalmi, pa tudi pri njih v času praznikov diši po pecivu. Leon pa se pohvali, da celo on kdaj pripravi kakšno kosilo ali speče pico. »Predvsem pa nam res nikoli ni dolgčas,« pove Leon, ki v imenu Okroglih muzikantov vsem bralcem in bralkam revije Suzy želi vse dobro v letu 2022. Mi pa upamo, da bodo v novem letu muzikantje spet več na odrih kot doma. Srečno vsem!