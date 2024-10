Pri dvakratni oskarjevki še en dojenček na poti (Suzy)

Dvakratna oskarjevka Jennifer Lawrence je že pet let srečno poročena z direktorjem newyorške umetniške galerije Gladstone, s katerim imata dveletnega sinčka, zdaj pričakujeta že drugega otroka. Štiriintridesetletna igralka družino skrbno varuje pred žarometi, vendar to ne pomeni, da se skrivajo, saj se v New Yorku prosto sprehajajo in počnejo povsem običajne, družinske reči. O možu in sinu ne govori veliko, le nekajkrat je moža pohvalila, češ da je štiridesetletni Cooke Maroney najboljši človek, kar jih je v življenju spoznala.

Zaljubljenca zasebnost skrbno varujeta.

»Rada bi zaščitila otrokovo zasebnost do konca življenja, kolikor je le mogoče,« je še pred rojstvom sina povedala v intervjuju in priznala, da so jo paparaci med nosečnostjo spravljali ob živce, bala se je, da bo ponorela, ko bodo fotografirali njenega otroka.

»A ko se je rodil, sem spoznala, da je moja energija zanj pomembnejša od vsega drugega.« Zato je postala bolj sproščena do fotografov. »Nimam izbire. To moram samo sprejeti, globoko vdihniti in hoditi naprej. Nočem, da podeduje mojo tesnobo in jezo.« Ob prihodu dojenčka bo mali Cy dopolnil tri leta, zato je zdaj idealen trenutek, da par poveča družino.