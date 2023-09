Presrečni Marcos Tavares: končno je osvojil Triglav (Suzy)

Legenda nogometnega kluba NK Maribor Marcos Tavares, ki je bil v dresu vijoličastih kar v treh sezonah prvi golgeter prvoligaške karavane nogometašev, je nedvomno najbolj znan Brazilec v Sloveniji. Čeprav do rojstne države goji globoko spoštovanje, ne skriva dejstva, da je Slovenija pred leti postala njegova nova domovina, kjer si je z družino ustvaril topel dom in premikal mejnike v svetu športa.

Pustolovščine na zelenici je opustil maja lani, ko je profesionalni karieri pomahal v slovo, in čeprav je še vedno aktiven v nogometnem svetu, simpatični Brazilec ves čas išče nove izzive. Nedavno je ponosno poudaril, da je zdaj tudi sam pravi Slovenec, saj je osvojil najvišji vrh naše ljube deželice. Tavares se je na Triglav povzpel z velikim navdušenjem, na vrhu pa je ponosno dvignil palca in z velikim nasmehom vzkliknil, da je ponosen – nase in na lepote, ki jih premore Slovenija.