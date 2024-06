Postala je diplomirala trenerka (Suzy)

Smučarska skakalka in dobitnica olimpijske medalje Urša Bogataj počasi zaključuje porodniški dopust in okreva po operaciji kolena, ki si ga je poškodovala predlani. Mnogi so verjeli, da se bo 29-letnica vrnila na skakalnice, a očitno ne bo tako, saj je že pred časom namignila, da se želi podati v trenerske vode, ni pa za zdaj ničesar uradno potrdila. Nedavno je namreč diplomirala na Fakulteti za šport v Ljubljani in postala diplomirana športna trenerka. »Hvala vsem, ki ste me spodbujali,« je kratko zapisala ob fotografiji, ki jo je delila s spletnimi prijatelji, ob veseli novici so ji čestitali tudi številni športni kolegi. Urša je po operaciji, ki jo je prestala marca, povedala, da bi bila zelo vesela, če bi dobila priložnost delati v trenerskih vodah. »To je moj poklic. Sicer so stvari še odprte in jaz še nisem uradno zaključila kariere,« je še povedala mlada mamica, ki od lanskega septembra večino časa namenja sinčku Timiju, ki se ji je rodil v razmerju s Sandijem Križnarjem, bratom skakalke Nike Križnar.