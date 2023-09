Poskrbite za kožo okrog oči (Suzy)

Če imate neproblematično kožo in manj kot 30 let, lahko za nego uporabljate nevtralno vlažilno kremo. A v vsakem primeru je blaženje gubic ali podočnjakov bolj učinkovito s sredstvi, ki so namenjena prav tem težavam in posebno za vaš tip kože. Najbolj skrbno izbirajte kremo za najobčutljivejše področje na obrazu, za tanko in za gube dovzetnejšo kožo okoli oči.

Nežno čiščenje Masleno mehak balzam brez dišav z japonskim indigom je namenjen nežnemu čiščenju in odstranjevanju ličil, a deluje tudi negovalno. Izboljša funkcijo kožne bariere in naredi kožo močnejšo. Nežno, a učinkovito odstranite dolgotrajna ličila, vodoodporno maskaro in vsakodnevne nakopičene madeže s čistilnimi lipidi, ki se popolnoma izperejo, ne da bi pustili mastne sledi. V zgodovini je bil indigo rešitev pri različnih boleznih. Indigo obarvano blago so uporabljali celo za sterilizacijo, ki je pomagala ustaviti krvavitev.

Nežno čiščenje

Najboljša izbira

Dermatologi in strokovnjaki za lepotne izdelke pri reviji Vogue so pred kratkim združili moči in poiskali kreme za okoli oči, ki preizkušeno delujejo na posamezne težave s tem področjem. Za odpravljanje podočnjakov, ki so posledica pigmentacije, dermatologi priporočajo tiste, ki imajo med glavnimi sestavinami vitamin C, hidrokinon, retinol ali kojično kislino. Med kakovostne kreme s temi sestavinami uvrščajo La Roche-Posayevo kremo Pigmentclar z niacinimidom, kofeinom in termalno vodo ter TNS Eye Repair znamke SkinMedica s peptidi in hialuronsko kislino.

Povrne sijaj Vitaminski obrambni serum z vitaminom C proti staranju Asta C je ustvarila dermatologinja dr. Whitney Bowe. Namenjen je dnevni in nočni uporabi. Vsebuje dve novejši obliki vitamina C in antioksidant astaksantin. Izdelek manjša videz gub in učvrsti videz kože, pomaga posvetliti temne madeže in poenotiti razbarvane dele s preostalo poltjo ter ji povrne mladosten sijaj. Pripomore tudi k obrambi pred prostimi radikali, ki pospešujejo staranje kože. Narejen je po veganskih smernicah.

Povrne sijaj

Gube naj bi najbolj učinkovito ublažile vlažilna krema SkinCeuticals A.G.E. Eye Complex. Kožo okoli oči po mnenju strokovnjakov najbolje učvrsti napredni serum za kožo okoli oči Elizabeth Arden s ceramidi. Drobne gubice učinkovito zabriše tudi krema znamke CeraVe, če vam največ težav povzroča zabuhlost, pa izberite kremo za oči s kofeinom. Kot najboljšo kremo med temi izpostavljajo korekcijsko kremo znamke Sunday Riley (Sunday Riley's Auto Correct Eye Contour Cream). Za posebno občutljivo kožo okoli oči, nagnjeno k alergijam ali kožnim boleznim, bodo najlepše poskrbele kreme s sestavinami, kot so hialuronska kislina, aloja ali oves, ki kožo pomirijo, gladijo in navlažijo. Takšne formule najdete v kremah za oči znamk Avène, Belif, CosRx in Mario Badescu.

Proti aknam The Inkey list ponuja novo vlažilno kremo, ki vidno zmanjša pojav aken, nahrani kožo in zgladi teksturo. Izdelek vsebuje dva odstotka posebne snovi, NovoRetina, ki poveča učinke retinola in vidno zgladi neenakomerno teksturo kože, ter tri odstotke žvepla, ki zmanjša število vidnih aken. Klinično dokazano vidno zmanjša akne med spanjem in spodbuja čist videz kože, hkrati nahrani, gladi in vlaži ter preprečuje nastajanje novih aken.

Proti aknam

Domača samopomoč

Kadar pri roki nimate kreme, pridejo prav tudi domači recepti, ki so jih poznale že igralke zlate dobe Hollywooda. Za odpravljanje utrujenega videza položite na oči rezini hladnih kumar ali žličko (na podočnjak položite izbočeni del), ki ste jo pred tem za nekaj minut položili v hladilnik. Za poznejše pojavljanje gubic z vlaženjem kože poskrbi gel aloje. Mandljevo olje v kombinaciji z limoninim sokom odpravlja zabuhlost in rahlo posvetli kožo.

Super serum Super serum Olay združuje učinek petih serumov v enem – vsaj tako zagotavljajo izdelovalci. Redna uporaba izboljša teksturo kože in jo naredi čvrstejšo. Po uporabi je koža dolgotrajno navlažena, ima bolj enakomeren ten in manj vidnih drobnih gubic. Serum so klinično preizkusili na ženskah različne starosti z različnim tonom kože. Ključne sestavine so vitamini B 3 , C in E, kolagen peptid in AHA-kisline. Serum nanašamo po čiščenju in pred uporabo vlažilne kreme.

Super serum