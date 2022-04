Poroke na hitro: Večni da so izrekli v mestu greha (FOTO)

Ko se je razvedelo, da sta si takoj po grammyjih večno zvestobo obljubila Kourtney Kardashian in Travis Barker, sta hitro naznanila tudi, da poroka ni povsem zakonita, saj jima ni uspelo na hitro pridobiti vseh potrebnih dokumentov.

Vseeno sta se odločila simbolno poročiti, svetu pa sporočata, da vaja dela mojstra.

Mi pa si poglejmo nekaj zakonov, ki so se na hitro sklenili v Las Vegasu, pa če so bili uspešni ali ne.

Bruce Willis in Demi Moore Po treh mesecih poznanstva sta se odločila pobegniti v Las Vegas in si izmenjati poročne zaobljube, kar je vznejevoljilo njuni družini, zato sta si zatem privoščila še eno večjo poroko. Par je bil poročen trinajst let, v zakonu so se jima rodile tri hčere, še danes pa so vsi skupaj družina, Demi mu več kot dvajset let po ločitvi, ko Bruce trpi zaradi afazije, zvesto stoji ob strani.

Dorothea Hurley in Jon Bon Jovi Pred kratkim smo pisali o njegovem življenju in omenili tudi čudovito ljubezensko zgodbo. Ker nista imela veliko časa, saj se je skupina Bon Jovi ravno začela vzpenjati po lestvicah, sta se odločila drug drugemu zavezati kar v mestu greha. Poročena sta že 23 let in imata štiri otroke.

Don Johnson in Melanie Griffith Melanie je imela komaj štirinajst let, ko se je zaljubila v 22-letnega igralca. Začela sta hoditi, in ko je imela osemnajst let, sta se na hitro poročila v Las Vegasu. Zakon je trajal le šest mesecev, potem sta se ločila. Dvanajst let pozneje sta se spet zaljubila in poročila v drugo. Ta zakon je trajal osem let, rodila pa se jima je Dakota, ki je danes prav tako igralka. Kljub ločitvi sta ostala v prijateljskih odnosih.

Kelly Ripa in Mark Consuelos Leta 1995 sta se spoznala na snemanju žajfnice All My Children (Vsi moji otroci) in po letu dni pobegnila v Las Vegas. Imata tri odrasle otroke, ki jim je pogosto nerodno, ko si mama in oče izkazujeta ljubezen. Kelly je zdaj bolj znana kot televizijska voditeljica, Mark pa še vedno igra, med drugim v nadaljevanki Riverdale.

Joe Jonas in Sophie Turner Preden sta konec junija 2019 povabila družino in prijatelje na veličastno poroko v Parizu, sta se na hitro poročila v Las Vegasu. Celoten dogodek je prek instagrama v živo prenašal DJ Diplo, mladoporočenca pa sta si izmenjala prstana, ki sta bila v resnici bombončka. Danes imata hčerkico Willo, medtem ko Sophie zadnje čase ponosno kaže trebušček, ki morda nakazuje drugo nosečnost.

Billy Bob Thornton in Angelina Jolie Njun odnos se je začel kot ljubezenski trikotnik, saj je bil Billy Bob zaročen z Lauro Dern, potem pa se je leta 2000 v Las Vegasu povsem nepričakovano poročil z Angelino, ki jo je spoznal na snemanju filma. Na tiho se je izselil iz njunega skupnega doma, se nehal oglašati na njene klice in pobegnil z Angelino. S slednjo sta nosila tudi steklenički, v katerih sta imela kri drug drugega, in si kupila sosednji parceli na pokopališču. Zakon je zdržal le tri leta.

Cindy Crawford in Richard Gere Ko sta postala par, so si novinarji in fotografi meli roke. Toliko lepote in šarmantnosti na kupu! Na njegov edini prosti večer sta decembra 1991 sedla na zasebno letalo in se odpeljala v Las Vegas. Tam sta si izmenjala prstana iz aluminijaste folije, nevesta pa je pred oltar stopila v modrem Armanijevem kostimu. Ločila sta se pet let pozneje. »Mislila sva, da je dovolj, da se vsake toliko časa srečava v Parizu ali Los Angelesu,« je pozneje povedala Cindy. »Oba nosiva enako mero krivde za razhod.«