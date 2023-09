Podpora za Zorana Dragića: Dajmo, ati! (Suzy)

Vendar pri Dragićevih vedo, da se je dobro sprijazniti s komunikacijo na daljavo. Njihov Zoran se namreč te dni mudi v Aziji, kjer so se naši košarkarji potegovali za odličja na svetovnem prvenstvu. Zaradi poklica profesionalnega športnika je v preteklosti že zamudil kakšen pomemben dogodek v življenju svojih otrok, tudi tokrat sta sin Mark in hčerka Ana prvi šolski dan dočakala le v spremstvu mamice Svetlane.

Žena Svetlana pravi, da je Zoran njena najljubša oseba na svetu.

Nič hudega, saj je starejši bratec poskrbel za mlajšo sestrico in prevzel odgovornost, ki mu jo je zaupal očka. Je pa časovna razlika med Daljnim vzhodom in Slovenijo omogočila vsaj to, da so lahko vsi trije glasno navijali za svojega favorita pred televizijskimi sprejemniki, saj so bile tekme večinoma zgodaj popoldne. Zato so najprej poprijeli za navijaške rekvizite, potem pa še za domačo nalogo.