Po dveh letih Nina Pušlar spet v Metinih čevljih

Pred osmimi leti se je priljubljena pevka Nina Pušlar prvič znašla v vlogi Mete v muzikalu Cvetje v jeseni. Skok z glasbenih odrov v gledališče ji ni predstavljal težav, v svoj lik se je namreč zaljubila, dejala je celo, da je v sebi našla Meto.

»Kakšna energija, koliko čustev, solz sreče in žalosti.«

Lik Mete je globoko ukoreninjen v slovenska srca, zato Nini ta vloga še danes izjemno veliko pomeni, pred dnevi pa je po dveh težkih letih za slovenska gledališča končno dočakala dan, ko je lahko znova obula čevlje slovenske junakinje.

»Kakšna energija, koliko čustev, solz sreče in žalosti. Po dveh letih smo dihali kot eno in vi z nami, drago občinstvo. To se je čutilo. Hvala! Hvala celotni ekipi muzikala Cvetje v jeseni,« je pevka, ki se je po tako dolgem času počutila, kot bi prvič stala na odru, hkrati pa tako zelo domače, strnila vtise po predstavi v Cankarjevem domu.