Perica Jerković: nekaj časa je bil prodajalec pohištva (Suzy)

Številni najbolj znani hollywoodski igralci priznajo, da so, preden so postali znani in uspešni, v življenju počeli marsikaj, da so si zaslužili za vsakdanji kruh. Temu pritrjujejo tudi mnogi naši prepoznavni obrazi.

Ste vedeli, da je bil priljubljeni stand up komik Perica Jerković, ki je suveren na največjih odrih doma in po nekdanji Jugoslaviji, nekoč v redni službi?

»Opravljal sem veliko priložnostnih del, med drugim sem bil zaposlen kot prodajalec pohištva. To je bila zanimiva služba po koncu šole, ko ni bilo enostavno dobiti redne službe, zato sem se prijavljal na vse mogoče razpise. Ko so me sprejeli v prodajalno pohištva, je bilo tam zelo posebno, imena zaposlenih so se menjala hitreje kot sedežne garniture,« se šali. Hvaležen je, da je lahko živel od svojega dela, a mu ni bilo všeč, da so zaposlene spodbujali k tekmovalnosti in čim večjemu prometu. »Hitro mi je bilo jasno, da bom na minimalni plači, če se ne bom 'grebel'. K sreči sem takrat polprofesionalno delal še stand up in bil hvaležen, da sem lahko preživel s svojim delom,« se spominja.