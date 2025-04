Sedem jasnih znakov, da razmerju ni več pomoči

Portal Zodiac Helps zato niza sedem jasnih znakov, da je razmerje najbolje končati. Kajti ne glede na vse nikoli ne bo kvalitetno in zdravo.

Stalni nadzor

Imate občutek, da vam primanjkuje svobode? Opazuje vsak vaš gib in vam omejuje stike z drugimi, celo s prijatelji in družino?

Torej imate opravka s toksičnim manipulatorjem ali zelo ljubosumno osebo. Odnosi s katerimkoli od njiju vas bodo le dušili, vas odtujili od ljudi, ki jih imate radi, povzročali veliko bolečine in na koncu načeli vašo samozavest.

Odnosi naj temeljijo na zaupanju, oba partnerja bi morala imeti svoj prostor in čas in nihče ne bi smel nikogar nadzorovati.

Če ni zaupanja, ni spoštovanja in svobode, torej je zadnji čas za slovo.

FOTO: Gettyimages

S šalo zakrite žaljivke

»To je šala.«, »Ne jezi se.«, »Zakaj vse jemlješ tako osebno?« To so nekatere od fraz, s katerimi nekdo, ki partnerja ne spoštuje, zakriva žaljivke.

Ne dovolite, da nekdo zaničevanje in poniževanje skriva za šalo. Kajti dejstvo je, da nekaj ni šala, če se ne smejita oba.

Stalni prepiri

Občasni konstruktivni prepiri so pogoj za razvoj zveze.

A kadar je vajina komunikacija omejena le še na spore, ki se praviloma vrtijo okoli enih in istih tem, saj s partnerjem očitno ne najdeta skupnega jezika in ne moreta ničesar rešiti je najbolje, kar lahko storita, da si priznata, da se preprosto ne razumeta in da ne bi smela ostati skupaj.

FOTO: Gettyimages

Pozabljen razlog za zvezo

Se sploh ne morete spomniti, zakaj sta skupaj, kajti v odnosu primanjkuje praktično vsega? Od preprostih gest prijaznosti in naklonjenosti do vzajemne pomoči in podpore?

Skušate se spominjati dobrih starih dni, vendar so ti tako daleč v preteklosti, da jih le težko prikličete v spomin in sprašujete se, kako sta sploh prišla do točke, kjer sta, ter zakaj sta sploh še skupaj?

Če se prepoznate v tej zgodbi, se spomnite, da je življenje prekratko, da bi bili z nekom, ob katerem ste nesrečni.

Le še navada

Past dolgih zvez: nekateri so skupaj že tako dolgo, da niso več prepričani, ali ostajajo v slabem razmerju iz ljubezni ali navade.

Seveda po dolgih letih do partnerja gojite določena čustva, pa je ta oseba ob vas nekdo, s katerim si lahko predstavljate prihodnost?

Je pripravljen delati in popraviti tisto, kar je mogoče popraviti? Je on (ona) res tisti pravi oziroma prava? Če je odgovor ne, bo za oba bolje, da čim prej končati stvari.

FOTO: Gettyimages

Zloraba

Ne glede na to, ali gre za fizično ali čustveno zlorabo, ni razloga, da bi, kadar je ta prisotna, ostali. Konec zgodbe.

Oseba, s katero ste, vas mora obravnavati s spoštovanjem in nikoli ne bi smela niti pomisliti, da bi ravnala v vašo škodo.

Številni neuspeli poskusi, da bi zadeve popravili

Da bi rešila zadeve, sta poskusila že vse, kar vama pride na pamet. Običajno se stvari za krajši čas izboljšajo, nato se vse vrne na stare tirnice.

Če so stvari v zvezi uničene do te mere, da jih ni mogoče popraviti, nima smisla ostati. Vsak novi poskus, da bi se zadeve izboljšale, samo podaljša agonijo, ki vendarle vodi do neizogibnega konca.