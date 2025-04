Voznika začetnika na cesti povzročala velike nevarnosti

Z lepim vremenom se na cestah pojavlja več kršiteljev cestnoprometnih predpisov. Policija v Velenju je tako v zadnjih dneh obravnavala več primerov hudih prometnih prekrškov voznikov začetnikov. Vsi kršitelji so ostali brez vozniškega dovoljenja, zoper njih pa so bili vloženi obdolžilni predlogi.

Prvi primer se je zgodil v Velenju, kjer je voznik začetnik v križišču prehiteval v škarje in med prehitevanjem uporabljal mobilni telefon. Policisti so pri pregledu vozila ugotovili še, da le-to ni bilo tehnično brezhibno. Vozniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zoper njega bo podan obdolžilni predlog, predpisana globa za vse prekrške pa znaša 1.290 evrov ter 12 kazenskih točk.

Dva voznika začetnika krepko prekoračila hitrost, eden prehiteval v križišču in zraven telefoniral. FOTO: Pu Celje

V drugem primeru so policisti v petek ponoči na Vinskogorskem klancu izven naselja Velenje ustavili voznika začetnika, ki je na cesti z omejitvijo 90 km/h vozil kar 147 km/h. Tudi temu vozniku je bilo na kraju odvzeto vozniško dovoljenje in prepovedana nadaljnja vožnja. Zaradi prekoračitve hitrosti za najmanj 57 km/h mu grozi globa v višini 1.200 evrov in 18 kazenskih točk.

Med najpogosteje zaznanimi prekrški so prevelike hitrosti, nepravilna prehitevanja, sunkovito speljevanje, v zadnjem obdobju pa policija zaznava tudi povečano število predelanih vozil, tako osebnih avtomobilov kot tudi enoslednih vozil.

Tretji primer se je zgodil v soboto dopoldne pri meritvah hitrosti izven naselja Stranice. Voznik začetnik je tam, kjer je hitrost omejena na 50 km/h, vozil s hitrostjo 110 km/h. Ob upoštevanju tolerance merilnika hitrosti se je izkazalo, da je dovoljeno hitrost presegel za najmanj 54 km/h. Zoper njega bo vložen obdolžilni predlog, predpisana globa znaša 1.200 evrov, ob tem pa mu grozi tudi 18 kazenskih točk.