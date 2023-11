Pameli Anderson se zdi ličenje povsem brez pomena (Suzy)

Šestinpetdesetletna zvezdnica je lani začela snemati resničnostno oddajo Pamelin rajski vrt, v kateri lahko gledalci spremljajo nekdanjo starleto, kako preureja posest, ki je pripadala njeni babici na Vancouvrovem otoku. Zadnje čase preseneča tudi z odločitvijo, da niti na rdeči preprogi ne nosi več ličil. H koraku jo je spodbudilo prav snemanje oddaje, saj pravi, da si je želela, da bi jo njeni oboževalci videli takšno, kakršna je.

Odkar je leta 2019 zaradi raka na dojki umrla njena umetnica ličenja, se ji zdi ličenje povsem brez pomena. FOTO: Profimedia

»Nisem hotela, da je načičkano. Morala sem biti to, kar sem, kar kričalo je, da to pride iz mene. Tako osvobajajoče je.« Ko je na pariškem tednu mode stopila na rdečo preprogo brez ličil, so fotografi obnemeli.

»Odločila sem se, da ne bom nosila ličil, in počutila sem se kot tisto petletno dekletce iz malega mesta, ki ima priložnost obleči oblačila Victorie Beckham. Ne bom sedela na stolu in se čičkala tri ure. Pogledala sem se v ogledalo in si rekla: 'Skoraj 60 let imaš, tole je dovolj dobro, uživaj v Parizu.'«