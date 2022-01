Osrečila ju je nadomestna mati

Ker je med igralko in nekdanjo miss sveta Priyanko Chopra ter njenim možem Nickom Jonasom kar deset let razlike, so se vprašanja, ali načrtujeta družino, pojavljala vse pogosteje. Priyanka bo namreč letos dopolnila 40 let, Nick pa komaj 30, pred kratkim pa sta praznovala tretjo obletnico zakona. Oba sta na vrhuncu kariere, zato sta o otrocih in naraščaju govorila previdno in brez posebnih 'obljub'.

Še ob lanskem božiču sta zatrjevala, da imata za zdaj dovolj veliko družino, skupaj s tremi pasjimi člani, vendar kaže, da sta le spretno skrivala skrivnost. Pred kratkim sta namreč naznanila, da jima je prvorojenca podarila nadomestna mati, vendar ne o spolu ne o imenu še nista želela povedati ničesar, zato tudi ne vemo, ali je odločitev za nekonvencionalni začetek starševstva praktične narave ali gre za težave pri donositvi.

»Na mojem seznamu opravil je nakup doma in ustvarjanje družine,« je igralka povedala že na začetku leta 2019. »Čeprav imam veliko dela, mi je družina zelo pomembna.« Zdaj bo prišel čas, da se ji popolnoma posveti.