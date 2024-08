Ob prihodu v tih in čist svet beline, neomadeževan s človeško prisotnostjo in preplavljen z zelenkastim lesketanjem polarnega sija, sem obnemela. Tukaj, v tišini Arktike, sem zaslišala govor Narave. Sámijska beseda za severni sij je 'guovssahas', kar pomeni 'luči, ki se jih sliši'. Po njihovem izročilu so to duše umrlih, ki se jih ne sme gledati ali se o njih celo pogovarjati, da ne padejo na Zemljo. Iz živahnega mesta Tromsø, imenovanega arktična prestolnica, kjer se je temperatura gibala okrog minus 15 stopinj, sem se odpravila v šest ur zelo mrzle in zasnežene vožnje oddaljeno mestece Kaut...