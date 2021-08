Filip in Monika si po razhodu želita najboljše za Sofio

V prejšnji številki revije Suzy smo objavili članek o tem, da sta se nekdanji smučar prostega sloga Filip Flisar in Monika Vuk pred časom razšla in šla vsak svojo pot.



A kljub temu ju bo za vedno povezovala njuna triletna hčerkica Sofia, za katero si oba želita le najboljše, predvsem pa, da bi odrasla v mlado damo s pravimi vrednotami.



V članku smo zapisali, da Filipa na Sofijino rojstnodnevno zabavo ni bilo, a nas je Monika opozorila, da ni tako in da je bil Filip povabljen in prisoten, kot dokaz pa nam je poslala tudi fotografijo ponosnega očeta.



Zaradi napake se tako Moniki kot Filipu iskreno opravičujemo, ob tem pa obema želimo veliko sreče in uspehov na njuni življenjski poti.



