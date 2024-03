O zakonskih težavah zvezdnici ne razpravljata (Suzy)

Kaj se godi v zakonu Natalie Portman po domnevni aferi moža Benjamina Millepieda, igralka ne želi govoriti. Nedavno je v intervjuju na vprašanje, kako gleda na dejstvo, da je njena zasebnost tako javna, dejala le: »Grozno je in niti najmanjšega namena nimam prilivati olja na ogenj.« S tem je jasno dala vedeti, da o zadevi ne bo razpravljala, pred kratkim pa so jo paparaci vseeno ujeli nasmejano v družbi koreografa Benjamina in njunih dveh otrok. Mnogi predvidevajo, da se trudita rešiti zvezo.

Ugiba pa se o še enem zakonu, saj se igralka Cate Blanchett na javnih dogodkih zadnje čase pojavlja brez poročnega prstana. S scenaristom Andrewom Uptonom sta sicer poročena že 26 let, imata tri sinove in eno hčerko. Na začetku februarja je presenetila novica, da sta naprodaj dala svoj dvorec v Melbournu, vse to pa še bolj vzbuja pozornost ob dejstvu, da so paparaci Andrewa ujeli v objemu s 35-letno avstralsko igralko Harriet Dyer. Slednja pravi, da so vsi prijatelji. Cate in Andrewa so nedavno ujeli na premieri Slike Doriana Grayja v Londonu, a sta bila videti precej zadržana.