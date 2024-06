Novo življenje Urše Bogataj: Dojenček, poroka, magisterij, nova služba (Suzy)

Smučarski skakalki ni niti za hip dolgčas. V manj kot letu dni so se ji zvrstili poškodba kolena, nosečnost, magisterij, nova služba in poroka. »Res je šlo vse neznansko hitro, kot po tekočem traku. In ker se rada prepuščam toku življenja in sprejemam novosti, se mi je v kratkem času odvilo kar nekaj življenjskih sprememb,« veselo pove simpatična športnica, ki se uradno še ni poslovila od izjemno uspešne kariere, a bo imela od prvega julija novo službo kot trenerka smučarskih skokov.