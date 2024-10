Nova knjiga Vlaste Nussdorfer (Suzy)

Vlasta Nussdorfer je pravnica, ki jo je poklicna pot vodila do vrhovne državne tožilke. Lahko bi ji rekli tudi mravljica. Šest let je bila predsednica Društva državnih tožilcev Slovenije, vrsto let svetovalka predsednika, varuhinja človekovih pravic, ustanoviteljica Belega obroča in ambasadorka številnih projektov. Njena strast je tudi pisanje. Nedavno je izšla že njena petnajsta knjiga, ki ji je nadela pomenljiv naslov 50 zrn sreče.

Gre za knjigo življenjskih zgodb, od katerih se vsaka konča s sporočilom, zakaj je dobro, da smo srečni. Prinaša nauke in modrosti, ki nas navdihujejo in zaradi katerih smo lahko vsak dan boljši. Preplet zelo različnih vsebin nam da misliti o našem tuzemnem popotovanju, sobivanju in iskanju sreče v drobnih trenutkih, kajti čakanje na velike nas lahko preveč utrudi in celo razočara. »Sreča zato utegne iti mimo nas, ne da bi jo opazili. Zgodbe so kot basni s pozitivno pripovedno noto. Zajemite torej srečo ... kar petdesetkrat,« pravi Vlasta, ki je prvo prestavitev knjige posvetila ljudem z gluhoslepoto.