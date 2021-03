Njegov starejši sin je polnoleten

Igralec in režiser Primož Ekart in njegova nekdanja žena Iva Babić ne moreta verjeti, kako hitro rasteta njuna otroka. Starejši sin Filip je nedavno postal polnoleten, tri leta mlajša hči Lina pa je ljubka najstnica.



Čeprav sta Primož in Iva že kar nekaj časa ločena, sta ohranila lepe odnose: skupaj skrbita za otroka in sta Filipu nedavno pripravila prečudovito zabavo ob polnoletnosti.



Ker v Ljubljani še ne moremo v gostilne, so slavili kar doma, v stanovanju v najožjem središču prestolnice – na Kongresnem trgu, kjer Iva živi z otrokoma. S čestitkami pa so postavnega mladeniča zasuli tudi očetovi in mamini kolegi, ki jih vse dobro pozna, saj s sestro že od malega hodita v gledališče.



Zaradi dvojezičnosti in igralskega talenta pa sta oba tudi že stala na odrskih deskah v predstavi Jugoslavija, moja dežela.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: