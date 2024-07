Nika Prevc si je oddahnila (Suzy)

Za najboljšo smučarsko skakalko minule sezone je še ena velika prelomnica. V družbi sošolk je Nina Prevc proslavila slovo od srednješolskih klopi, ki jih bo pogrešala predvsem zaradi dobrih prijateljskih odnosov. S Tinkaro Komar sta se lepo uredili in v elegantnih opravah zakorakali študiju nasproti.

Naša vrhunska zimska športnica bo zaradi preskoka med študentke imela mesec dni daljše počitnice, ki jih bo vsekakor izkoristila za priprave na naslednje zmagovalne podvige. Do takrat ji preostane še nekaj prostih tednov za poletne radosti in pobeg na morje. Tam seveda ne bo vzbujala pozornosti v tako prikupni dekliški podobi kot na fotografiji. Je namreč navdušena nad pentljami in svilenimi kreacijami. Roza-bela kombinacija zaobjame njeno nežno plat, kodrasti prameni pa poudarijo igrivost, po kateri je prepoznavna v svoji družbi.