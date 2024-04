Neustavljivi Darko Đurić (Suzy)

Darko Đurić se je zaradi redke genske napake rodil brez nog in leve roke, pri dveh letih se je znašel v rejniški družini, ki ga je v svoje okolje sprejela z veliko ljubezni, trma in želja po dokazovanju pa sta ga skozi leta popeljali v svet odbojke, nato še do plavanja, v katerem je dosegal vrhunske rezultate. Naslov svetovnega in evropskega prvaka, svetovni rekord in drugi odmevni rezultati so mu prinesli naziv parašportnika leta, predvse

m pa prepoznavnost, s pomočjo katere danes ozavešča javnost, da si ljudje z invalidnostjo zaslužijo enakovredno obravnavo. Po zaključku športne kariere leta 2020 je zajadral v svet podjetništva, in sicer je z dolgoletnim osebnim športnim terapevtom Grego Nahtigalom ustvaril startup Froomcare, od konca lanskega leta pa nadaljuje samostojno poslovno kariero z motivacijskimi nastopi ter športnim menedžmentom v paraodbojki.

»Srečen sem, da sem se rodil v deželi, v kateri sem kljub invalidnosti dobil priložnost. V stari Šparti bi letel čez pečine, v 'grozni' Sloveniji pa sem se lahko ukvarjal s športom in dobil priložnost biti podjetnik,« je hvaležen.