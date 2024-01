Nekaj načinov, kako se spokorite za svoje lepotne grehe (Suzy)

Nekateri lepotni prekrški vas bodo izučili sami od sebe. Če si recimo pobarvate lase z lepo barvo, ki je niste prej preizkusili na enem samem pramenu, vam bodo zelenkasti prameni v svetlih laseh ali klovnovska rdeča hitro naučili, da boste naslednjič pridno ubogali navodila. Kaj pa tisti lepotni grehi, ki kar kličejo po tem, da jih zagrešimo vedno znova? Tudi zanje obstaja rešitev!

Lak, lak in spet lak

Lepo je imeti vedno popoln odtenek na nohtih, vendar ta nečimrnost navadno ne mine brez posledic. Lepotni strokovnjaki opozarjajo, da dolgotrajna uporaba laka oslabi nohte, pogosto jih tudi obarva, da postanejo rjavkasti ali rumenkasti namesto nežno rožnati. Kako se spokoriti za ta lepotni greh? Vzemite si nekaj tednov premora in dajte nohtom priložnost, da si opomorejo.

Na sonce brez zaščite

Izogibanje uporabi sončne kreme poveča tveganja za kožnega raka in pospešuje pojav drobnih črtic, gubic in sončnih peg. Grešenje na tem področju je težko izbrisati iz spomina vaših kožnih celic, malce pomoči pa si vseeno lahko obetate od retinola, za kožo najpomembnejšega vitamina. Posvetujte se z dermatologom, kako obnoviti kožo s katerim od sredstev, ki ga vsebujejo. Zavedati se morate, da čeprav klinično dokazano deluje, rezultati ne bodo vidni takoj, ampak šele po daljši uporabi.

Vedno speti lasje

Morda se vam zdi, da ste le s čopom in figo videti urejeni, vendar pri tem lasje trpijo, četudi nosite mehke elastike, ki jih priporočajo frizerji. Prekomerno spenjanje las povzroči lomljenje in razcepljene konice, zato jih je bolje čim pogosteje nositi spuščene. Razcepljene konice čim prej postrizite pri frizerju, za preprečevanje pomaga natiranje s kokosovim oljem.

Zaviranje potenja

Jasno je, da je pomembno biti svež in dišeč ves čas, vendar v boju z neprijetnim vonjem znoja antiperspirant in dezodorant nista vedno najboljša izbira, saj lahko izsušita kožo pod pazduhami. Za blaženje draženja uporabite hidrokortizonsko kremo in dezodorant nanašajte večkrat na dan. Če izbirate med dezodoranti in antiperspiranti, se odločite za prve, saj slednji zavirajo potenje in motijo naravne telesne procese. Bolj kot agresiven izdelek je koristna redna higiena. Zato raje ohranjajte svežino na ta način, dišeč oblaček okoli vas naj ustvari izbrani parfum.