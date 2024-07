Največja zvezda v mestu zlomljenega srca (Suzy)

Ko je lani Taylor Swift načrtovala evropsko turnejo, si najbrž ni mislila, da bo njen povratek v mesto, v katerem je živela dobrih šest let, tako zmagoslaven. Tu je v predelu Hampstead Heath namreč živela z igralcem Joejem Alwynom, s katerim sta se po dolgoletnem razmerju lansko pomlad razšla. Poleti ji je srce zlomil še en Londončan, glasbenik Matty Healy, ki jo je menda zapustil brez pojasnila, ona pa je potem jeseni našla srečo z igralcem ameriškega nogometa Travisom Kelcejem.

Pretekli konec tedna je tako prvič obiskala mesto, ki mu je nekoč rekla dom, in na treh koncertih navdušila mlado in staro, politike in zvezdnike. Med slavnimi, ki so si prišli ogledat njen koncert, so bili Jon Bon Jovi, Hugh Grant, Paul McCartney, Cate Blanchett, Phoebe Waller-Bridge, Andrew Scott, Cara Delevingne, Sophie Turner, Tom Cruise, Liam Hemsworth (ki je prišel z dekletom Gabriello Brooks, Mattyjevo bivšo), Salma Hayek, Jonathan Van Ness in mnogi drugi. Svoj 42. rojstni dan je z novo kraljico popa praznoval celo princ William, ki je s seboj pripeljal vse tri otroke.

Zvezda večera je z veseljem naredila selfie z Williamom, Charlotte in Georgeem v družbi svojega fanta Travisa.

Na hčerino podelitev maturitetnih spričeval ni mogel, a na koncert je Tom Cruise z veseljem prišel.

Zvezda Bridgertona Nicola Coughlan je uživala.

Mila Kunis in Ashton Kutcher sta se skrivala, a bila opažena.

Morda je bilo še najbolj zanimivo, da je pevka v nastop vpletla svojega fanta, ki je na koncertu, ki deluje kot nekakšna predstava, nastopil v trenutku, ko Taylor obleži na odru z zlomljenim srcem po skladbi, ki jo je posvetila Mattyju. Njen dragi je prišel, jo dvignil v naročje in odnesel na drugo stran odra ter simbolično zacelil njeno srce. Njeni oboževalci so ponoreli, vsi pa se veselijo, da je naposled našla moškega, ki mu ni težko pokazati, kako čuti do nje, saj je o odnosu z njo nedavno šele po razhodu spregovoril Alwyn, ki je vsa ta leta molčal o njej in njunem odnosu, na premiere njegovih filmov pa je morala vstopati skozi zadnja vrata, da ne bi pritegnila preveč pozornosti. Konec dober, vse dobro?