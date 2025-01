Naj vas navdihuje življenje in vodi intuicija (Suzy)

Ko prestopimo prag leta 2025, nas pozdravlja arhetip kolesa sreče – simbol večnega gibanja življenja, njegovih vzponov in padcev, preobratov in nepričakovanih darov. Kolo sreče nas spomni, da je življenje ciklično in da spremembe niso le neizogibne, temveč ključne za našo rast. Zdi se, da nas januar vabi, naj prenehamo hrepeneti po nadzoru in se preprosto prepustimo toku. Kolesu sreče se ne da ukazovati; vse, kar lahko storimo, je, da se osredotočimo na notranji mir in sprejemanje. V tem duhu vstopamo v leto puščavnika, ki nas bo spodbujal k introspekciji, modrosti in umiku vase. Kolo sreče n...