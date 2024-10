Nadarjena Gaja Filač pred novimi izzivi (Suzy)

Simpatično igralko Gajo Filač je slovensko občinstvo bolje spoznalo v priljubljeni seriji Skrito v raju, v kateri je očarala z vlogo Lare Dolenc. Čeprav šteje komaj 26 let, je nadarjena mladenka dokazala, da se odlično znajde v različnih vlogah tako na televiziji kot tudi v gledališču. To jesen je odprtih rok sprejela ponudbo Drame SNG Maribor, iz katere so sporočili, da je Gaja za eno leto postala članica njihovega gledališča.

»Te sezone se izjemno veselim, saj bom pridružila izvrstni ekipi. To gledališče že dolgo občudujem, zaidem vanj in si ogledam kakšno predstavo. Veselim se dela s tem čudovitim igralskim ansamblom. Videli me boste lahko v dveh uprizoritvah, to sta Janko in Metka ter In ljubezen tudi,« je napovedala pestro sezono.