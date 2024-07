Naš odlični plesalec je na Bledu obljubil zvestobo svoji Nataši (Suzy)

Postavni Domen Krapež je eden najboljših slovenskih plesalcev standardnih plesov, ki je v svoji nadvse bogati karieri osvojil vse, kar se je dalo. V profesionalni kategoriji sta s soplesalko Natašo Karabej suvereno vladala na evropskih in svetovnih prvenstvih, vključno z najprestižnejšim angleškim Blackpoolom. Soplesalca sta par tudi zasebno. Živita v Nemčiji, v Bad Homburgu, od koder se podajata na delo po vsem svetu, veliko tudi v Azijo, kjer sta nadvse cenjena pedagoga.

Domen Krapež in lepa Nataša sta na Bledu preživela sanjski poročni dan. FOTO: osebni arhiv

Domen Krapež in lepa Nataša sta na Bledu preživela sanjski poročni dan. FOTO: osebni arhiv

Minuli konec tedna pa na Bledu ni bilo nobenega plesnega prvenstva, temveč se je v turistični biser zgrnilo ogromno plesalcev z vseh koncev sveta. V njihovi družbi sta si Domen in Nataša obljubila večno zvestobo in zaplesala čisto poseben ples – tokrat poročni. Nadvse elegantni ženin in čudovita nevesta sta uživala od prvega do zadnjega trenutka, v prihodnjih letih pa se bosta tudi odločila, kje bosta živela, v Nemčiji ali Sloveniji.