Mychy: Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Faza zavestne kreacije je pri koncu. Ko sonce počasi zaključuje svoj dnevni ples na nebu in se zvezde začenjajo prebujati, se umirimo in ozremo nazaj. Prihaja trenutek, ko si je vredno vzeti čas in pregledati korake preteklih dni, pa tudi svoje misli, želje in sanje.

Pospraviti pretekla bremena, odpreti srce novim možnostim je umetnost, ki jo lahko usvoji vsak od nas. Naj to obdobje označi začetek novih začetkov, tako kot semena, ki čakajo, da jih nežno posejemo v zemljo. Vzemimo si trenutek, da izberemo modrost, ljubezen in upanje, da nas vodijo. V tej čarobni bilanci življenja pustimo, da zdrava semena rastejo in poganjajo korenine v naši duši, ob tem se prepustimo potrpežljivosti in vztrajnosti, kajti nobena pot do notranjega ravnovesja ni hitra ali enostavna.

Bodimo potrpežljivi kakor mojstri, ki ustvarjajo najlepše mojstrovine. Preverimo status svojih misli, želja in odnosov. Resnično se ustavite. Razmislite. Bodite svoji, v sebi. Premislite, s kom in kje si želite biti. Bodite iskreni do sebe in se vprašajte, ali vidite svojo pot naprej jasno in čisto. Spomnite se, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha. Pot je proces, nenehno se spreminja in oblikuje, tako kakor tudi mi sami.

Naj bo ta konec namenjen notranji refleksiji in prebujanju, ki naj nam prinese jasnost za naslednji krog naše poti življenja.

Zato, dragi moji, naj bo ta čas premišljevanja in pregledovanja vaših src ter duš vodilo k lepšemu, bolj plemenitemu jutri. Naj nas spremlja modrost, naj nas vodi ljubezen in naj nas spodbuja upanje v prihodnje. Ne hitite, vzemite si trenutek, da se zahvalite za vse pretekle lekcije ter si obljubite, da boste še naprej rasli in se razvijali.

Sprejmite ta čas, da se povežete s seboj in svojimi resničnimi željami. Ko začutite pravi trenutek, boste pripravljeni narediti korak naprej s trdnostjo, jasnostjo in odločnostjo.