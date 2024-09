Mož, očka in po novem še dedek. Vsaj tako bi ga lahko na kratko opisali, če bi pokukali na njegov profil. Povrhu je zapriseženi glasbenik, ljubitelj lepega in mojster v kuhinji. Vsaj tako spretno kot ubira strune na kitari, vihti kuhalnico. Mikijeve jedi imajo omamne okuse. Za nameček je romantik, kar najpogosteje občuti mikavna žena Petra. Tisti, ki ga poznajo, vedo, da v njegovi družbi nikomur ne bo dolgčas, zlasti ko pomiga z boki, zažvrgoli in pove kak mastni, a slastni vic. OBJAVE: 369 SLEDILCI: 11.085 SLEDI: 2.106 Ljubezen do žene Petre je neusahljiva.Sin Mark mu je v marsičem zel...