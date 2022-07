Morska Tina Maze: rada se uči novih vragolij

Najprej se odpravi na valove, potem pa si privošči sladko razvado. Tina Maze te dni lovi veter na morju, kamor se je odpravila z Andreo in Anouk. Čeprav je v karieri preizkusila številne športe, je odkrila novo strast in priznala, da se mora še veliko naučiti. Jadranje na deski je postala njena trenutna poletna obsedenost, saj komaj čaka, da bo lahko jezdila po morski gladini.

Tudi lučka mora biti v barvah tega poletja. Foto: Instagram

Na smučarskih strminah je sicer upala, da bo bog vetra prizanesljiv, tokrat pa ga prosi za čim močnejšo sapico in dodaja, da spoštuje moč narave. Partner jo pri tem budno spremlja in se na obali igra s hčerko, medtem ko mamica nabira znanje. Nato pa se jima vsa izmučena pridruži in si privošči sladoled, ki je skoraj iste barve kot turkizno morje na sanjski lokaciji.