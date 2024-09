Modni radar iz revije Suzy: Poglejte, koga je ujel (FOTO)

Venice, 81st Venice International Film Festival - day 2 - Red Carpet El Jockey" (Kill The Jockey) In the photo: Ursula Corbero-IPA/ipa-agency.net - //IPAPRESSITALY_IPA_Agency_IPA49175463/Credit:Pool Photo Events 04/IPA/SIPA/2408300847,Image: 903112031, License: Rights-managed, Restrictions:, Model Release: no

Úrsula Corberó Nekdo naj že trešči to rdečo pinjato, pri tem ne umazat' od sosede fasado. Gorje, če po njej se razleze ta zmazek, čeprav je prav čeden igralkin obrazek. Zato pa obleka nikomur ni jasna, ni elegantna, še zdaleč ni krasna. Spodnji so del spremenili v pošast, da otroke bo strah v 'špajzi' kaj ukrast.

Eva Herzigova Nekoč manekenka bila je prelestna, danes kot kakšna delavka cestna. Čebelico svojo na pladnju nam kaže, iz nočne nas more ne rešijo vraže. Verige visijo čez njene organe, samo, da ne bodo napadle je vrane. S flomastrom popisali bledo so kožo, iz las bi ji spletli slamnato rožo.

Glenn Close Le kaj se dogaja, trese se svet, na Zemljo je padel svetleči komet. Udaril naravnost v beneški je jarek, ki ga zakuhal modni je zvarek. Kaj je popadlo filmsko legendo, da nase navlekla je kičasto tendo? Morda je zaščita pred sevanjem sonca, da ne dočaka bridkega konca.

*Zapisana vsebina je mnenje komentatorja revije Suzy in ne odraža mnenja uredništva Slovenskih novic.