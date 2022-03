Mladi Prevci: Tako se je začelo

Če ste se spraševali, kako je mogoče, da je v eni družini toliko športnega talenta, je ta fotografija odgovor. Najstarejši izmed otrok pri Prevčevih je očitno odločujoče vplival na mlajše, ki so Petru zvesto sledili. Svoje skakalno znanje je prenašal na Ceneta, Domna in Niko, ti pa so ga ubogali in pridno vadili že v domači dnevni sobi.

Iskalci nadarjenih skakalcev so že takrat videli njihov potencial in zagnanost, saj niso zamudili priložnosti za učenje od največjega vzornika. Najboljši počep, odskok in pristanek na parketu si je zaslužil pohvalo in sladko nagrado, kar je bila odlična spodbuda za zdravo rivalstvo med brati in sestro.

Zgodnji začetki se danes kažejo v sijaju najžlahtnejših kolajn, ki jih suvereno osvajajo v različnih kategorijah. In tudi v Planici se bo vsaj fantovski del rodbine Prevc boril za najvišja mesta.