Izzivi sestavljenih družin. Da, vedno več je parov, ki pridejo po nasvet, kako oblikovati bolj umirjeno, zdravo in sočutno družinsko dinamiko, ko pride do tako imenovanega sindroma 'moji, tvoji, najini' otroci. Poslušam napete zgodbe, polne čustev vseh vrst, kako vzgajati otroke, ki imajo po vsaki strani še en dom pri drugem staršu, ki siknejo nazaj nebiološkemu staršu, da jim on že ne bo govoril, česa ne smejo, ker niso njihov oče oziroma mama. Izzivov je cel kup, časa in energije staršev pa vedno manj – plus službe, delo od doma, logistika prevoza otrok iz enega doma v drugega...