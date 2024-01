Melania v skrbeh, z mamo je v bolnišnici (Suzy)

Decembra so podporniki 77-letnega Donalda Trumpa pogrešali nekdanjo prvo damo 53-letno Melanio, ki se ni pojavljala ob možu, saj je med drugim ni bilo niti na družinski božični fotografiji. Na novoletni zabavi na svojem posestvu Mar-a-Lago je predsednik nagovoril zbrane in jim povedal, da je njegova žena odsotna, ker ima hude skrbi. »Melania je bila zelo dobra prva dama, ljudje so jo imeli radi, zelo je bila priljubljena. V tem trenutku je z mamo v bolnišnici. Njena mama je zelo bolna, vendar upamo, da si bo opomogla,« je dejal nekdanji predsednik ZDA. »Zadnje čase je bila res zelo bolna, zato sem hotel samo pozdraviti prvo damo, s katero sva ravnokar govorila. Z mamo je v Miamiju, v zelo dobri bolnišnici. Upam, da bo vse v redu, a bo težko, res težko.«

Več kot očitno je, da je Melania občutek za stil podedovala po mami. Foto: Profimedia

Revija People poroča, da Melania in Donald po odhodu iz Bele hiše sicer živita na istem posestvu, a vsak na svojem koncu. Nadvse rada živi mirno življenje, stran od žarometov in medijev, večino časa pa še vedno posveča svojemu edincu, 17-letnemu Barronu. In čeprav z Donaldom nista veliko skupaj, se še vedno družita, pogosto večerjata skupaj, se videvata s prijatelji ali se udeležujeta dogodkov v bližnjem zasebnem klubu. »Melania živi svoje življenje in je na posestvu Mar-a-Lago zelo srečna. Tam je obkrožena z ljudmi, ki jo imajo radi in nikoli ne govorijo o resničnosti ali slabih stvari o njenem možu,« je za revijo povedal neznani vir.

Barron je mamo že prerasel. Foto: Profimedia

Na posestvu namreč živita tudi njena mama, 78-letna Amalija in 79-letni Viktor Knavs, in čas nekdanja prva dama raje preživlja z njima kot ob možu, ki se je v zadnjem letu dni boril s številnimi obtožbami in sodnimi neprilikami. »Javno podpira moža, zasebno pa ima raje stoodstotno zasebno življenje brez medijskega drobnogleda.«