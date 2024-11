Matej Zemljič je presenetil samega sebe (Suzy)

Za tega ljubljanskega igralca bi lahko rekli, da nas navdušuje pogosteje, kot se menjajo letni časi. Matej Zemljič se je že v marsičem preizkusil, sedaj je k aktivnostim dodal še ples na drogu. Čeprav se že več let posveča oblikovanju telesa in pridno skrbi za svoje mišice, te same po sebi ne dajejo obljube, da bo uspešen pri zahtevni tehniki.

»Moram priznati, da sem presenetil samega sebe, saj nisem bil prepričan, da mi bo uspelo v kratkem času napredovati. Nova gledališka vloga od mene zahteva, da se zavrtim na drogu, novembra bo v Špas teatru premiera predstave Posli pod krinko, jaz pa sem vedno bližje zastavljenemu cilju. Na srečo imam ob sebi odlično trenerko, ki me pripravlja in mi zaupa trike, kako s čim manj posledicami elegantno izvesti težko koreografijo. Včasih so treningi tako naporni, da lahko majico dobesedno ožamem, vendar je izkušnja nepozabna,« smo izvedeli iz prve roke.