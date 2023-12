Matej Zemljič je moral biti zaradi vloge v odlični fizični pripravljenosti (Suzy)

Slovenski igralec Matej Zemljič je doživel enega izmed vrhuncev svoje gledališke kariere. Zablestel je na premieri predstave Pod svobodnim soncem, kjer so mu v SNG Nova Gorica zaupali vlogo Črta. Zanjo je moral biti v odlični fizični pripravljenosti, zato je bila dolgoročna naložba njegovo izklesano telo. Pred začetkom ga je preganjala trema, a ko je končno stopil na oder, se je znašel v čarobnem svetu.

Matej v objemu ponosne mame in očeta. FOTO: Mediaspeed

»To je prečudovit občutek. Večmesečni trud končno obrodi sadove in občutiti navdušenje občinstva je najlepše darilo vsakega igralca. Še posebno, kadar te spodbujajo najdražji,« je lovil vtise po koncu prve uprizoritve.

Ganljivo je postalo, ko so mu za odlično opravljeno delo prišli v zaodrje čestitat starši. »Lepo je imeti takšno podporo in hvaležen sem, da mi mami in oči nesebično stojita ob strani. Ni samoumevno, saj nima vsakdo takšne sreče. Smo zelo povezana družina in se medsebojno bodrimo. Te ljubezni se preprosto ne moreš naveličati,« nam je zaupal postavni Ljubljančan.