Marjetica je sonce, čistost in ljubezen.

Njeno latinsko ime je Bellis perennis, kar pomeni 'lepotica, ki živi dolgo' ali 'večno lepa', saj cveti od februarja do novembra. V Franciji nosi ime paquerette – velikonočnica, ker v času velike noči prvič množično zacveti in pobeli travnike, vrtove in parke. Je simbol ponovnega rojstva. Kako zdravilna je bosonoga hoja po njeni nežni beli obleki! Je ena prvih rož, ki jih otroci odtrgajo in prinesejo kot šopek mami. Je cvetlica, ki se odpre, ko sije sonce, in se po njem obrača, tako kot sončnica. Zvečer, ko sonce zaide – ali kadar je oblačno ali pada dež, se zvije v popek. Nabiramo jih ob sončnem vremenu, ker imajo takrat največ zdravilnih učinkovin, če jih boste doma sveže shranili v hladilnik, se bodo zaprle.



Užitna, dolgoživa, vibrantna in prilagodljiva

Otroci in tudi sama rada z njimi pletem cvetlične venčke, zapestnice ali ogrlice: to je odlična ideja za rojstnodnevno zabavo ali dekliške kroge. Ta mala rožica je užitna in redno krasi moje solate, sladice ter je dragoceni del mnogih zelenjavnih jedi. Če jih še nimate doma, si jih lahko s koreninami prenesete s travnika na vrt. Kmalu se bodo same zasejale vse naokoli: ne kosite jih, naj hranijo čebele in žuželke in najdejo pot tudi v vašo kuhinjo.

omleta

Marjetica je zelo prilagodljiva, raste na suhih, vlažnih, sončnih in senčnih področjih, na vseh celinah razen Antarktike, in skupaj z ostalimi vrstami marjetic predstavlja 10 odstotkov vseh cvetočih rastlin na Zemlji. Užitni so vsi deli marjetice: cvetovi, steblo, listi in korenine, le da drobcenih korenin ne uporabljam, ker raje pustim, da rastlina raste naprej. Danes vas vabim v njeno kraljestvo, da dolgoživost prinese tudi vam. Pravijo ji sicer tudi mala arnika, ker ima podobne zdravilne lastnosti.

Vitaminski in hranilni cvetovi

Cvetovi imajo veliko vitamina C, tako cvetovi kot listi pa veliko hranilnih vrednosti: vsebujejo saponin, čreslovino, grenčine, hlapno olje, beljakovine, sluz in organske kisline.

Pri nabiranju odtrgamo le tretjino cvetov ene marjetice, da ostali ostanejo živalim in naravi. Sveže cvetove odščipnemo pri kapici ter pazimo, da ne izpulimo korenin. Dodamo jih k regratu, motovilcu, svežim solatam, z njimi lahko okrasimo juhe, kanapeje, sendviče, sladice, popke lahko vložimo kot kapre. Sveže ali poparjene cvetove lahko dodamo tudi v jajčne omlete, polpete, lazanje, narastke. Cvetove po solati potresemo, ko ima solata že preliv: tako kis/limona in olje ne obtežijo in pobarvajo belih cvetov. S cvetovi lahko okrasite piškote. Uporabite lahko tudi liste marjetic, le da so ti zelo majhni: liste nabirajte le, ko marjetica že cveti, tako boste z gotovostjo vedeli, da pripadajo marjetici in so užitni.

Čaj za tolažbo in pomiritev

Čajno žličko posušenih (lahko tudi veliko žlico svežih) cvetov marjetic prelijemo z dvema decilitroma vrele vode, pustimo stati od 10 do 15 minut, precedimo in čaj spijemo po majhnih požirkih. Pridamo lahko med in limono. Čaj pijemo enkrat ali dvakrat na dan, dnevno lahko spijemo do tri skodelice.

Čaj iz marjetic nas pomiri, kadar smo živčni in preobremenjeni. Blaži kašelj in pomaga pri hitrejšemu prebolevanju prehlada. Pomaga tudi, če nas boli želodec (rahel gastritis). Celo pri slabokrvnosti se ga priporoča. Čisti ledvice, jetra in kri ter lahko omili menstrualne bolečine in krče. Ker je zdravje ali odsotnost zdravja vsake osebe edinstvena zgodba, moramo pri resnejših težavah poiskati strokovno pomoč in si priskrbeti celostno obravnavo.

omleta

Če želite imeti marjetice za čaj vse leto, jih posušite v senci, na prepihu ali v sušilniku za zelišča in sadje ter jih shranite v steklenem kozarcu ali papirnatih vrečkah. Imejte jih na temnem, da cvetovi ne izgubijo učinkovin.

Cvetoča omleta

Omleto pripravimo za zajtrk, brunch, kosilo ali kot del večerje. Ob omleti lahko postrežemo solato, avokado, paradižnik, papriko, sir, humus, domači kruh. Za eno osebo potrebujemo: dve jajci, pest svežih cvetov marjetic (dodamo lahko tudi cvetove mrtve koprive, penuše, trpotca), čebulo, česen, por, sol, poper, provansalska zelišča, svež peteršilj, drobnjak.

Razžvrkljajte jajca, dodajte sol, poper, suha in sveža zelišča. V mešanico dodajte eno pest svežih marjetic, po želji tudi več. Nekaj jih shranite, da jih posujete po že pečeni omleti kot okras. V ponev dajte olivno ali kokosovo olje, na rahlem ognju popražite čebulo, česen ali por, nato prilijte pripravljeno cvetlično zeliščno zmes. Pecite na rahlem ognju, da omleta postane rahla in puhasta. Ponev lahko pokrijete, da se tudi zgornja plast omlete prične peči. Ko je spodnja plast dovolj pečena, omleto obrnite in jo nato postrežete. Če pripravljate za več oseb, lahko celotno zmes vlijete v pekač, v 10 minut vnaprej ogreto pečico, na 180 stopinj, pečete 10 minut. Omleto lahko dodate tudi poparjene liste koprive, mrtve koprive, trobentice, trpotca, sleza.

Ljubi me, ne ljubi me

Marjetica je znana prerokinja, podobna kot njena sestrična, navadna ivanjščica, le da ima mala marjetica toliko več lističev in prerokovanje traja malo dlje. Zamislimo si osebo in vprašajmo marjetico, ali nas on/ona ljubi, odtrgamo en cvet in rečemo 'ljubi me'. Odtrgamo še enega 'ne ljubi me,' vse do zadnjega cvetnega lističa. Če nam odgovor ni všeč, lahko vedno poskusimo z novo marjetico. V Franciji pravijo takole: Ljubi me malo. Ljubi me veliko. Ljubi me strastno. Sploh me ne ljubi. Ne vem zanj ali zanjo, vem pa, da nas marjetica zagotovo ljubi.

katarina marinc

