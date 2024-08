Madonna bo praznovala z novim ljubimcem (Suzy)

Za njo je kar nekaj napornih let, a ikona popa, ki bo ravno na izid naše revije praznovala 66. rojstni dan, se ne da. Pred nekaj dnevi so jo ujeli pri naših italijanskih sosedih v Portofinu, kjer se je sprehajala s svojim novim ljubimcem, 28-letnim nogometašem Akeemom Morrisom. Jamajčana je spoznala že leta 2022, ko sta skupaj pozirala za revijo Paper, koliko časa sta že par, ne vemo, saj sta svetu svojo naklonjenost pokazala komaj pred mesecem dni, ko sta četrtega julija skupaj praznovala ameriški dan neodvisnosti. V Portofinu nista sama, z njima je kup pevkinih prijateljev in družinskih članov, med njimi tudi nekateri od njenih šestih otrok. Med sprehodom sta se držala za roke ali ga je pop diva prijela pod roko, sproščeno sta klepetala in se smejala. Leta so le številka, kajne?

Videti sta bila dobre volje in nasmejana.